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16 октября, 17:35
Новости

Парад калмыцких кавалеристов стал финальным аккордом конного похода, посвященного 80-летию освобождения Калмыкии от немецко-фашистских захватчиков

Более 40 участников –жителей республики в форме воинов 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии прошли более 250 км. От Малых Дербет, где формировалась дивизия, до Хулхутинского рубежа, где бойцы 28-ой Армии в 1942 году вели бои с врагом, освобождая поселки и Элисту.

В каждом из 12 населённых пунктов маршрута были проведены митинги, участники похода посещали местные музеи, узнавали о фронтовиках, ушедших на Великую Отечественную войну из этих посёлков. Участники мероприятия в Элисте возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «В честь героев гражданской и отечественной войн. Вечный огонь».

Как отметили участники похода, проект, поддержанный Главой республики Бату Хасиковым, направленный на увековечение ратного подвига защитников Калмыкии в годы Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения, успешно реализован и в этом году.

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