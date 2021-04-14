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12 мая, 18:11
НовостиСпорт

Нина Адучиева бронзовый призер Чемпионата России по вольной борьбе

Нина Адучиева бронзовый призер Чемпионата России по вольной борьбе

Наша землячка Нина Адучиева (Менкенова) стала бронзовым призером Чемпионата России по вольной борьбе среди женщин. Он завершился сегодня в Улан-Удэ. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок из 23 регионов страны.
Нина Адучиева представляла сразу две республики - Бурятию и Калмыкию в весовой категории до 53 килограммов. Напомним, два года назад Нина уже становилась чемпионкой в весе до 55 килограммов.

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