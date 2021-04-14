Нина Адучиева бронзовый призер Чемпионата России по вольной борьбе

Наша землячка Нина Адучиева (Менкенова) стала бронзовым призером Чемпионата России по вольной борьбе среди женщин. Он завершился сегодня в Улан-Удэ. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок из 23 регионов страны.

Нина Адучиева представляла сразу две республики - Бурятию и Калмыкию в весовой категории до 53 килограммов. Напомним, два года назад Нина уже становилась чемпионкой в весе до 55 килограммов.