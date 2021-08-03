С сегодняшнего дня в Центральном хуруле Калмыкии принимают сосуды богатства к ритуалу «Яндгруб»

Прием продлится с 9 утра до 5 часов вечера. Выдача сосудов начнётся с 7 октября с 10 утра. Напомним, со 2 по 6 октября в Центральном хуруле Золотая Обитель Будды Шакьямуни будут проходить традиционные тантрические ритуалы. На это время храм будет закрыт для посещения. Однако, можно присоединиться к ним с помощью онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном YouTube-канале хурула.