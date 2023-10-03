Сотрудники государственного заповедника «Чёрные земли» приняли участие в Международной научно-практической конференции «Орлы Палеарктики: изучение и охрана»

Она проходила в Казахстане. В течение пяти дней 150 участников из 32 стран обсуждали современные проблемы изучения и охраны пернатых хищников. Особое внимание уделили степному орлу, орлу-могильнику, соколу-балобану и другим редким видам. Были заслушаны доклады о степных орлах из разных частей его ареала.



Специалисты пришли к выводу, что этот вид птиц практически исчез из Европейской части России. Сейчас он гнездуется в Калмыкии и Волгоградском Заволжье. Было отмечено, что для их сохранения необходимо снизить риски поражения птиц электрическим током, а также создать охраняемые зоны и повысить доступность пищевых ресурсов.



Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"