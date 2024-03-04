Сотрудники государственного заповедника черные земли поделились вновь уникальными кадрами

В зарослях на берегу степного озера свои веселые игры устроили степные котята. Пока их мама отдыхает после ночной охоты, трое серых с черными пятнышками непосед оттачивают свои будущие охотничьи навыки в шуточной семейной игре.

Очень скоро местные грызуны и птички познакомятся с ними. Ну а пока только забава на свежем воздухе, сон и вкусности, которые мама приносит им на ужин.

Видео: Заповедник "Черные Земли"