В Элисте проходит 5 –ая сессия Народного хурала, в повестке дня - 17 вопросов

Ряд законопроектов, внесенных на обсуждение депутатов, уже приняты. В частности, утвержден главный финансовый документ на текущий год. Профильный министр, зампредседателя Правительства Калмыкии Очир Шургучеев, акцентировал внимание на тех изменениях, которые будут внесены в «Закон о республиканском бюджете на 2024 -й год».

В частности, согласно принятым поправкам доходы и расходы будут увеличены на более чем 400 млн. рублей. Уточненные средства, по данным докладчика, будут направлены на погашение задолженности медицинских учреждений республики, участвующих в территориальных программах обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Утверждены также изменения в действующие Законы, в том числе «О дорожном фонде РК», О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения Республики Калмыкия», «О мерах поддержки многодетных семей». В работе 5 сессии Народного Хурала принимает участие Глава Республики.

Деловую часть мероприятия предварило несколько торжественных минут: Бату Хасиков вручил Председателю Народного Хурала , региональному координатору Рабочей группы по СВО Артему Михайлову благодарность секретаря генсовета партии «Единой России».