Сегодня в медколледже им. Тамары Хахлыновой на заседании общества терапевтов Калмыкии собрались врачи из всех районов республики

Медики обсудили актуальные вопросы терапевтической службы и повышения качества оказываемой помощи. А уже в интервью моей коллеге Ольге Эняевой они признались, что благодаря дополнительным выплатам, которые инициировал Президент страны, врачи, фельдшеры, медсестры стали зарабатывать больше и не собираются покидать родной регион.