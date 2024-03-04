6 марта, 17:08
 8 °C
98,94
91,16
  • bannerok
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 марта, 14:03
НовостиЗдравоохранение

Сегодня в медколледже им. Тамары Хахлыновой на заседании общества терапевтов Калмыкии собрались врачи из всех районов республики

Сегодня в медколледже им. Тамары Хахлыновой на заседании общества терапевтов Калмыкии собрались врачи из всех районов республики

Медики обсудили актуальные вопросы терапевтической службы и повышения качества оказываемой помощи. А уже в интервью моей коллеге Ольге Эняевой они признались, что благодаря дополнительным выплатам, которые инициировал Президент страны, врачи, фельдшеры, медсестры стали зарабатывать больше и не собираются покидать родной регион.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия