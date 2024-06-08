Сотрудники государственного заповедника «Черные земли» поделились очередными кадрами

В летний зной одним из самых важных условий для выживания является наличие доступных источников воды. Поэтому так важно в условиях сухих степей и полупустынь экорегиона «Черные земли» оборудовать доступные водопои и обводнить имеющиеся каналы.

На этих кадрах видно, как собираются у канала с живительной и прохладной водой все окрестные обитатели – сайгаки, степные орлы, черные грифы, белоголовые сипы.

Видео: Заповедник "Черные Земли"