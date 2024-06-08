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11 июня, 09:29
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Министр сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев посетил одно из передовых хозяйств республики, призера Всероссийской выставки племенных овец - Племзавод «Черноземельский»

Министр сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев посетил одно из передовых хозяйств республики, призера Всероссийской выставки племенных овец - Племзавод «Черноземельский»

Он проинспектировал мероприятия по заготовке кормов. Учитывая засушливые агроклиматические условия, в регионе плановые показатели кормозаготовительной компании должны быть выполнены в полном объеме. Стоит задача заготовить более 400 тыс. тонн грубых кормов на предстоящую зимовку.

С каждым днём аграрии увеличивают темпы кормозаготовки. В текущее время в республике заготовлено 4,6 тыс. тонн кормов. отметил Тимур Гаваев.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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