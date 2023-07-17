Сегодня состоится 35 заседание региональной Избирательной комиссии

На нем будут рассмотрены сразу несколько вопросов. О регистрации республиканских списков кандидатов в депутаты Народного Хурала Калмыкии седьмого созыва, выдвинутых Региональными отделениями в республике политических партий: РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», Либерально-демократической партии России, «НОВЫЕ ЛЮДИ».

О назначении члена Сарпинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. А также о внесении изменений в нормативные акты избирательной комиссии республики.