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19 июля, 08:13
НовостиПолитика

Сегодня состоится 35 заседание региональной Избирательной комиссии

Сегодня состоится 35 заседание региональной Избирательной комиссии

На нем будут рассмотрены сразу несколько вопросов. О регистрации республиканских списков кандидатов в депутаты Народного Хурала Калмыкии седьмого созыва, выдвинутых Региональными отделениями в республике политических партий: РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», Либерально-демократической партии России, «НОВЫЕ ЛЮДИ».

О назначении члена Сарпинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. А также о внесении изменений в нормативные акты избирательной комиссии республики.

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