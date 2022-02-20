В Элисте на гастролях Лакский государственный музыкально- драматический театр имени Капиева

На сцене концертного зала Госфилармонии коллектив представит один из лучших своих спектаклей - «Укрощение строптивой» по Шекспиру. Постановку осуществил Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, художественный руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева - Гиви Валиев.

В преддверии Международного дня театра, который отмечается 27 марта, спектакль для элистинцев станет настоящим подарком.