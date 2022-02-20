24 марта, 09:31
 8 °C
113,26
103,16
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 марта, 10:30
Новости

Сегодня в Прокуратуре республики состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в особых условиях

Сегодня в Прокуратуре республики состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в особых условиях

В её работе приняли участие представители правительства, правоохранительных, контролирующих органов, а также крупных региональных ритейлеров.

Глава надзорного ведомства разъяснил участникам рынка требования федерального законодательства, в том числе о защите конкуренции и прав потребителей. Евгений Курмаев  указал на недопустимость ограничения ассортимента и объема  продукции, неправомерного завышения ее стоимости, влекущих искусственный ажиотаж и рост социальной напряженности.

Органы прокуратуры продолжат работу по обеспечению законности и соблюдения прав потребителей, стабилизации ценовой ситуации на рынке, а также доступности товаров первой необходимости для населения.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия