Сегодня в Прокуратуре республики состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в особых условиях

В её работе приняли участие представители правительства, правоохранительных, контролирующих органов, а также крупных региональных ритейлеров.

Глава надзорного ведомства разъяснил участникам рынка требования федерального законодательства, в том числе о защите конкуренции и прав потребителей. Евгений Курмаев указал на недопустимость ограничения ассортимента и объема продукции, неправомерного завышения ее стоимости, влекущих искусственный ажиотаж и рост социальной напряженности.

Органы прокуратуры продолжат работу по обеспечению законности и соблюдения прав потребителей, стабилизации ценовой ситуации на рынке, а также доступности товаров первой необходимости для населения.