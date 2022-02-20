24 марта, 09:31
 8 °C
113,26
103,16
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 марта, 12:19
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня - День борьбы с туберкулезом

Сегодня - День борьбы с туберкулезом

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от этой болезни умирает почти 4,5 тысячи человек. В республике в последние несколько лет отмечается снижение уровня заболеваемости. Во многом, благодаря работе противотуберкулёзной службы и увеличению количества профосмотров.

Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка -  знак здорового дыхания. Сегодня, с 8 утра до 16 часов на территории «Пагоды семи дней» желающие могут пройти бесплатное флюорографическое исследование.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия