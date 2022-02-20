Сегодня - День борьбы с туберкулезом

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от этой болезни умирает почти 4,5 тысячи человек. В республике в последние несколько лет отмечается снижение уровня заболеваемости. Во многом, благодаря работе противотуберкулёзной службы и увеличению количества профосмотров.

Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка - знак здорового дыхания. Сегодня, с 8 утра до 16 часов на территории «Пагоды семи дней» желающие могут пройти бесплатное флюорографическое исследование.