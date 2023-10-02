Перспективы развития дорожной отрасли в регионе обсудил на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым Глава Калмыкии Бату Хасиков

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике будет отремонтировано более 160 км дорог и 8 мостов. По словам Бату Хасикова, это рекордный показатель за последние десятилетия. На эти цели из федеральной казны выделено свыше 1 млрд. 300 миллионов рублей. На сегодня полностью завершены ремонтные работы по улицам Шапшуковой и Шахматной в Элисте, а также 32 километра на участках региональных автодорог.

Скоро будут готовы еще 42 км. Уже удалось перевести с третьей технической категории во вторую трассу Элиста-Яшкуль. До конца года будет завершено проектирование четырёхполосной дороги от Элисты до Улан-Эрге.

Бату Хасиков поблагодарил Федеральное дорожное агентство за помощь и подчеркнул, что развитие отрасли напрямую повлияет на транзитный потенциал региона и даст импульс развитию экономики.