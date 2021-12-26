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30 января, 10:18
НовостиОбщество

Сегодня – Международный день БЕЗ интернета

Сегодня – Международный день БЕЗ интернета

Главная цель праздника – отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети, хотя бы, на один день.

Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь. Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки. Кто-то сидит в чатах, форумах или соцсетях, кто-то смотрит в сети кино или передачи.

Но важно во всем знать меру. Ведь в реальном мире много всего интересного и увлекательного.

Попробуйте и вы отметить Международный День БЕЗ интернета вне сети, так, как вам захочется, главное – в удовольствие. Проведите день с любимыми и близкими, посвятить его своему хобби, сходите в музей или на выставку, просто погуляйте в парке.

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