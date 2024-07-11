Сотрудниками полиции в Юстинском районе задержан подозреваемый в незаконной добыче и приобретении водных биоресурсов.

Фото: МВД Калмыкии

В ходе рейдовых мероприятий в домовладении поселка Цаган-Аман обнаружен полимерный пакет с 3 контейнерами по 0,5 л каждый с щучьей икрой и 14 экземпляров рыб осетровых пород.

Владельцем оказался 53-летний местный житель, который пояснил, что выловил ее в акватории Волги, с помощью лесковой сети. А икру приобрел у неустановленных лиц.

Изъятая рыбная продукция направлена на ихтиологическое исследование. По результатам органами дознания будет принято процессуальное решение.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается продавец, также особое внимание будет уделено наличию всех сопроводительных документов.