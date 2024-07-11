13 июля, 20:06
 30 °C
95,76
87,74
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 июля, 17:04
НовостиСобытие

Сотрудниками полиции в Юстинском районе задержан подозреваемый в незаконной добыче и приобретении водных биоресурсов.

Сотрудниками полиции в Юстинском районе задержан подозреваемый в незаконной добыче и приобретении водных биоресурсов.

Фото: МВД Калмыкии

В ходе рейдовых мероприятий в домовладении поселка Цаган-Аман обнаружен полимерный пакет с 3 контейнерами по 0,5 л каждый с щучьей икрой и 14 экземпляров рыб осетровых пород.

Владельцем оказался 53-летний местный житель, который пояснил, что выловил ее в акватории Волги, с помощью лесковой сети. А икру приобрел у неустановленных лиц.

Изъятая рыбная продукция направлена на ихтиологическое исследование. По результатам органами дознания будет принято процессуальное решение.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается продавец, также особое внимание будет уделено наличию всех сопроводительных документов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия