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15 июля, 07:48
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Сегодня школьники Калмыкии могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться»

Сегодня школьники Калмыкии могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться»

Для участников ведущие эксперты проведут не одно занятие. Конкурс направлен на распространение лучших практик по всей стране и формирование кадрового резерва в этой важной сфере.

Финалистам предстоит разработать авторские проекты, победители получат ценные призы и возможность стажировок в ведущих центрах военно-спортивной подготовки.

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