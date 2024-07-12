Сегодня школьники Калмыкии могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться»
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Для участников ведущие эксперты проведут не одно занятие. Конкурс направлен на распространение лучших практик по всей стране и формирование кадрового резерва в этой важной сфере.
Финалистам предстоит разработать авторские проекты, победители получат ценные призы и возможность стажировок в ведущих центрах военно-спортивной подготовки.