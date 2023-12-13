Местный житель, признанный виновным в убийстве человека, совершённого общеопасным способом, будет отбывать 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Установлено, что мужчина вечером 25.04.2020, находясь на площадке остановки общественного транспорта г.Элисты «Конечная 19-го маршрута», в результате возникшей ссоры между двумя группами лиц и последующей стрельбы из огнестрельных оружий, произвёл 16 выстрелов очередью из автомата Калашникова по автомобилю, в котором находились двое лиц. В результате его выстрелов осколки одной из пуль попали в голову потерпевшего, причинив ему огнестрельные ранения головы, от которых он скончался.

Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

В ноябре 2021 года и в августе 2022 года выносились оправдательные вердикты в связи с невиновностью подсудимого, на основании которых судом постановлялись оправдательные приговоры, отменённые в последующем вышестоящим судом по апелляционным представлениям государственного обвинителя.

В третий раз с учётом представленных государственным обвинителем доказательств признала подсудимого виновным в совершении вышеуказанного преступления.