Для калмыцких автоледи встреча с сотрудниками ГИБДД сегодня стала приятной неожиданностью

В преддверии Международного женского дня автоинспекторы совместно с КРО ВОА организовали в центре города «Цветочный патруль». Они поздравили представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником.

Такая акция, конечно же, никого не оставила равнодушными. Автоледи с улыбкой принимали поздравления. Вместе с теплыми словами сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы и напомнили, что даже в праздничные дни нужно не забывать о правилах дорожного движения, быть внимательными и аккуратными за рулём.