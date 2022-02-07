Для калмыцких автоледи встреча с сотрудниками ГИБДД сегодня стала приятной неожиданностью
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В преддверии Международного женского дня автоинспекторы совместно с КРО ВОА организовали в центре города «Цветочный патруль». Они поздравили представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником.
Такая акция, конечно же, никого не оставила равнодушными. Автоледи с улыбкой принимали поздравления. Вместе с теплыми словами сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы и напомнили, что даже в праздничные дни нужно не забывать о правилах дорожного движения, быть внимательными и аккуратными за рулём.