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1 декабря, 08:55
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Сегодня в театре кукол «Джангар» пройдёт премьера спектакля "Взгляд несломленных", приуроченного к 80-летней годовщине со дня депортации калмыков

Сегодня в театре кукол «Джангар» пройдёт премьера спектакля "Взгляд несломленных", приуроченного к 80-летней годовщине со дня депортации калмыков

В его основу легли работы, отобранные по результатам проведённого конкурса. Свои истории, которые происходили с их родственниками, знакомыми во время ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, присылали все желающие. В итоге были отобраны 3. Над проектом работала большая команда.

Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев занимался музыкальным оформлением, заслуженная артистка республики Анна Очкаева - распевкой актёров, а хореограф Юрий Молозаев подготовил номера для героев.

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