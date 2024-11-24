Сотрудник заповедника «Черные земли» Антон Абушин принял участие в фестивале «Золотая черепаха» в Москве

Это крупнейшая международная эколого-просветительская платформа проектов, чья миссия, прежде всего, - сохранение природы, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство, любовь к природе и просвещение. Рассказ Антона был посвящен жизни уникальной экосистемы – единственной пустыни Европы — экорегиону Чёрные земли, в ходе которого слушатели узнали про историю её формирования и населяющий животный мир.