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26 ноября, 07:31
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Сотрудник заповедника «Черные земли» Антон Абушин принял участие в фестивале «Золотая черепаха» в Москве

Сотрудник заповедника «Черные земли» Антон Абушин принял участие в фестивале «Золотая черепаха» в Москве

Это крупнейшая международная эколого-просветительская платформа проектов, чья миссия, прежде всего, - сохранение природы, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство, любовь к природе и просвещение. Рассказ Антона был посвящен жизни уникальной экосистемы – единственной пустыни Европы — экорегиону Чёрные земли, в ходе которого слушатели узнали про историю её формирования и населяющий животный мир.

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