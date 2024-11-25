Сегодня народный поэт Калмыкии, председатель регионального Союза писателей, Заслуженный работник культуры республики Эрдни Эльдышев отмечает 65-летие

Он - автор десятков книг. Среди них - «Семь журавлей", "Зая-Пандита или колесо учения", "Трубка деда", 2-х томное собрание сочинений на калмыцком языке. Эрдни Эльдышев перевёл на родной язык многие произведения классиков мировой литературы. Его творчество отличается жанровым многообразием. Лирические стихотворения, монологи, баллады, поэмы-сказки, навеянные богатым калмыцким фольклором.

К юбилею поэта на его родине в поселке Яшкуль в Центральной библиотеке представлена выставка "Шулгиннь нарта герлд". На ней - биографический материал, фотографии поэта. Особое место на выставке занимают издания книг юбиляра. В том числе книга сказок "Охотник Бамбар", которая включена в федеральную программу книгоиздания России, как одно из лучших изданий для детей.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!