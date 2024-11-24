Минсельхоз запретил ловить воблу в Волге и Каспийском море до конца 2025 года

Речь идёт об акватории этих водоёмов в границах Астраханской области и Калмыкии, следует из сегодняшнего документа на портале правовой информации. Запрет на вылов воблы введен в этом году. Исключение составляет период с 20 по 30 апреля, сообщил сегодня главный специалист профильного министерства Валерий Муджиков. По его словам, в последние годы запасы этой рыбы намного уменьшились. Она находится на грани исчезновения.