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26 ноября, 07:29
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Минсельхоз запретил ловить воблу в Волге и Каспийском море до конца 2025 года

Минсельхоз запретил ловить воблу в Волге и Каспийском море до конца 2025 года

Речь идёт об акватории этих водоёмов в границах Астраханской области и Калмыкии, следует из сегодняшнего документа на портале правовой информации. Запрет на вылов воблы введен в этом году. Исключение составляет период с 20 по 30 апреля, сообщил сегодня главный специалист профильного министерства Валерий Муджиков. По его словам, в последние годы запасы этой рыбы намного уменьшились. Она находится на грани исчезновения.

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