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3 января, 11:30
Новости

Итоги года подвёл и Центр обработки вызовов 112

Итоги года подвёл и Центр обработки вызовов 112

В 2023-м на единый номер поступило свыше 200 тысяч звонков. Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, около 3,5 тысяч вызовов было направлено в скорую помощь. Более 15,5 тысяч - поступило в иные экстренные службы: в пожарную охрану, газовую службу и полицию. Также обращения граждан направлялись в Единую дежурную диспетчерскую службу, в ФСБ и МЧС.

Диспетчеры Центра обработки вызовов проконсультировали по телефону, в том числе по вопросам ЖКХ, около 67 тысяч раз. Обращения поступали и из мобильного приложения «112 Калмыкия» и с датчиков системы Эра-ГлонАсс. Кроме того, жители могли сообщить о дорожно-транспортном происшествии и оформить его в электронном виде с использованием мобильного приложения «Госуслуги Авто».

Для ускорения работы при происшествиях на границах субъектов налажено информационно-технологическое взаимодействие с системами-112 соседних регионов.

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