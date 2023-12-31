Итоги года подвёл и Центр обработки вызовов 112

В 2023-м на единый номер поступило свыше 200 тысяч звонков. Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, около 3,5 тысяч вызовов было направлено в скорую помощь. Более 15,5 тысяч - поступило в иные экстренные службы: в пожарную охрану, газовую службу и полицию. Также обращения граждан направлялись в Единую дежурную диспетчерскую службу, в ФСБ и МЧС.

Диспетчеры Центра обработки вызовов проконсультировали по телефону, в том числе по вопросам ЖКХ, около 67 тысяч раз. Обращения поступали и из мобильного приложения «112 Калмыкия» и с датчиков системы Эра-ГлонАсс. Кроме того, жители могли сообщить о дорожно-транспортном происшествии и оформить его в электронном виде с использованием мобильного приложения «Госуслуги Авто».

Для ускорения работы при происшествиях на границах субъектов налажено информационно-технологическое взаимодействие с системами-112 соседних регионов.