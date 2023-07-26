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26 июля, 20:07
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Сотрудничество ВГТРК и Рязанской области обсудили Рифат Сабитов и Павел Малков

Сотрудничество ВГТРК и Рязанской области обсудили Рифат Сабитов и Павел Малков

Фото: ГТРК «Ставрополье»

Рабочая встреча заместителя генерального директора — руководителя регионального департамента ВГТРК, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова и губернатора Рязанской области Павла Малкова состоялась в правительстве региона.

В ходе встречи Рифат Сабитов и Павел Малков обсудили перспективы сотрудничества ГТРК «Ока» и региональной власти по вопросам освещения важных социально-экономических и общественно-политических процессов, государственной информационной политики и создания конкурентного информационного и тематического теле- и радиоконтента и развития интернет-ресурсов.

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