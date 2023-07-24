Сегодня в Городовиковский район прибывают ребята из г. Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики

140 детей отдохнут на базе Казачьего кадетского корпуса. Это не первый поток из ЛНР. С 8 по 23 июля здесь побывали столько же школьников из шахтёрского города. Администрация казачьего кадетского корпуса организовала для них интересную культурную и профориентационную программу.

Ребята посетили Центральный Хурул, музей, Ледовый дворец, театр в Элисте и прошли по самым интересным местам степной столицы. Познакомились с национальной историей, духовной и материальной культурой, отражающей богатое прошлое калмыцкого народа.