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26 июля, 14:53
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Сегодня в Городовиковский район прибывают ребята из г. Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики

Сегодня в Городовиковский район прибывают ребята из г. Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики

140 детей отдохнут на базе Казачьего кадетского корпуса. Это не первый поток из ЛНР. С 8 по 23 июля здесь побывали столько же школьников из шахтёрского города. Администрация казачьего кадетского корпуса организовала для них интересную культурную и профориентационную программу.

Ребята посетили Центральный Хурул, музей, Ледовый дворец, театр в Элисте и прошли по самым интересным местам степной столицы. Познакомились с национальной историей, духовной и материальной культурой, отражающей богатое прошлое калмыцкого народа.

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