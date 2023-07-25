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27 июля, 08:36
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Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране отмечают День сотрудника МФЦ

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране отмечают День сотрудника МФЦ

Это те люди, которые обеспечивают эффективное и качественное предоставление услуг. В этот день, 13 лет назад, в России вступил в силу Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Это основной нормативный документ, регулирующий деятельность центров.

Он принят для снижения административных барьеров, упрощения взаимодействия граждан с представителями ведомств, для облегчения процесса предоставления госуслуг населению и снижения бюрократии. Сегодня во всех регионах МФЦ предоставляют сотни государственных и муниципальных услуг. И этот перечень регулярно расширяется.

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