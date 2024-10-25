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28 октября, 12:13
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Состояние питьевого водоснабжения в регионе обсудили и на заседании санитарно - противоэпидемической комиссии при Правительстве Калмыкии

Состояние питьевого водоснабжения в регионе обсудили и на заседании санитарно - противоэпидемической комиссии при Правительстве Калмыкии

Основной докладчик - главный санитарный врач Джангар Санджиев. Он акцентирует внимание на результатах проведенных исследований ресурса за 9 месяцев текущего года. По словам Санджиева, природное загрязнение источников, отсутствие зон санитарной охраны, низкий уровень технологии водоподготовки, высокая степень износа очистных сооружений и самих сетей – одни из главных причин неудовлетворительного качества питьевой воды. Пробы Н2О из централизованного водоснабжения, не соответствуют санитарно – химическим показателям на 55%, по микробиологическим – 7, 5 %, рассказал в интервью главный санитарный врач.

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