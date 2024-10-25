Сегодня – Всемирный День дзюдо

Всемирный День дзюдо ежегодно отмечается 28 октября. Это дата проводится в день рождения Дзигоро Кано – основателя дзюдо. Впервые его отпраздновали в 2011 году по инициативе Международной федерации.

В этом году темой праздника является благополучие. Оно сочетает в себе физические, психические, эмоциональные и социальные факторы здоровья человека, что в комплексе обеспечивает счастье и удовлетворенность жизнью.

Федерации дзюдо Калмыкии всего два с половиной года. Хотя этот вид спорта был популярен в республике давно. В 1986 году киножурнал «Волжские огни» показал сюжет о клубе дзюдо спортивного общества «Динамо», руководителем которого был Александр Белоконев.

Этот вид борьбы сочетает в себе спорт и философию жизни, считают все, кто занимается этим видом боевых искусств.

Фото: Академия Борьбы 08