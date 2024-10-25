Интеграция образовательной платформы в Калмыкии завершена

Министерство образования и науки республики сообщило, что Сферум и цифровая образовательная платформа Дневник.ру завершили интеграцию сервиса коммуникаций и электронного журнала и дневника в Республике Калмыкия.

Теперь педагоги, учащиеся школ, колледжей и их родители могут из электронного журнала и дневника совершать онлайн-звонки, общаться в чатах, обмениваться файлами. В сервисе есть весь необходимый функционал для учебного процесса, он предоставляется пользователям бесплатно.

- «Благодаря интеграции Дневник.ру с сервисом Сферум мы не только оптимизируем эти процессы, но и избавляем пользователей от необходимости запоминать несколько логинов и паролей», - отметил Юрий Бойко, директор по развитию Дневник.ру.

- «Использование цифровых инструментов позволяет сделать учебный процесс более гибким, удобным и доступным. Объединение функций дает возможность всем легко и эффективно обмениваться информацией по всем учебным вопросам», - прокомментировал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия