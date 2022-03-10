Состоялся I республиканский слет активистов и родительской общественности Калмыцкого отделения Российского движения школьников

Он состоялся на базе Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. В нем приняли участие 48 активистов РДШ - 35 родителей и 12 школьных кураторов организации из 14 муниципалитетов республики.

Слет проводился в рамках реализации подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений».



В рамках мероприятия были проведены классные встречи для активистов с Басангом Боктаевым, мастером спорта международного класса по греко-римской борьбе.

На слете ребята зарядились энергией. Сказали, обязательно применят на практике в своих школах те знания, которые приобрели сегодня.