11 апреля, 15:35
 20 °C
81,71
74,85
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 апреля, 17:09
НовостиПамять

Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Их было много. Но именно дата 11 апреля утверждена ООН не случайно - в память об интернациональном восстании заключенных лагеря Бухенвальд.

В Национальной библиотеке сегодня состоялось мероприятие с участием подростков и сотрудников регионального управления следственного комитета, которые выступили с инициативой организовать эту встречу.

К сожалению, очевидцев самих трагических событий в регионе осталось мало. Но есть архивные кадры, которые свидетельствуют о преступлениях против человечества гитлеровского режима. Страшные эпизоды, продемонстрированные сегодня, рассказывали о жутких условиях их содержания, о том, как малолетних узников морили голодом. Как было отмечено, биография этих людей - это настоящие уроки мужества, в первую очередь, для подрастающего поколения.

О жизни своего дедушки, о людях, чья судьба тесно связана с теми страшными событиями сегодня участникам встречи, рассказала заведующая читальным залом библиотеки Наталья Кравцова. Из первых уст она слышала, что издевательство и непосильный рабский труд подорвали здоровье многих заключенных, в том числе и ее родного человека.

Наша задача и задача грядущих поколений – не допустить прошлых ошибок истории.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия