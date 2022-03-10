Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Их было много. Но именно дата 11 апреля утверждена ООН не случайно - в память об интернациональном восстании заключенных лагеря Бухенвальд.

В Национальной библиотеке сегодня состоялось мероприятие с участием подростков и сотрудников регионального управления следственного комитета, которые выступили с инициативой организовать эту встречу.

К сожалению, очевидцев самих трагических событий в регионе осталось мало. Но есть архивные кадры, которые свидетельствуют о преступлениях против человечества гитлеровского режима. Страшные эпизоды, продемонстрированные сегодня, рассказывали о жутких условиях их содержания, о том, как малолетних узников морили голодом. Как было отмечено, биография этих людей - это настоящие уроки мужества, в первую очередь, для подрастающего поколения.

О жизни своего дедушки, о людях, чья судьба тесно связана с теми страшными событиями сегодня участникам встречи, рассказала заведующая читальным залом библиотеки Наталья Кравцова. Из первых уст она слышала, что издевательство и непосильный рабский труд подорвали здоровье многих заключенных, в том числе и ее родного человека.

Наша задача и задача грядущих поколений – не допустить прошлых ошибок истории.