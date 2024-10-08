Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Магомедсалама Магомедова состоялось заседание Президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Об этом сообщает официальный сайт Президента России.

Открывая заседание, Магомедсалам Магомедов отметил, что на фоне внешнего давления и попыток дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране ситуация в сфере межнациональных отношений остаётся стабильной и контролируемой. Более того, фиксируется укрепление единства многонационального общества, его консолидация.

Президиум Совета по межнациональным отношениям обсудил исполнение указания Президента о разработке новой Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года.

«Действующая Стратегия госнацполитики сыграла ключевую роль в выстраивании единой государственной национальной политики на всей территории нашей страны, обеспечила стабилизацию и значительное улучшение состояния межнациональных отношений. Базовые целевые установки национальной политики, закреплённые также в Конституции в 2020 году, безусловно, должны быть сохранены. За период реализации действующей Стратегии мы создали систему, эффективные инструменты как на федеральном уровне, так и в регионах, на местах», — подчеркнул заместитель руководителя Администрации.

Магомедсалам Магомедов также акцентировал внимание на реализации госнацполитики в присоединившихся регионах Донбасса и Новороссии, их интеграции в общероссийскую систему.

Федеральное агентство по делам национальностей представило доклад о подготовке стратегического документа, об основных параметрах расходования средств, а также о мероприятиях, предусмотренных в 2025 году в рамках реализации госпрограммы нацполитики.

Замещающий председателя Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов информировал участников о результатах рассмотрения в Государственной Думе проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в части госнацполитики.

В заседании принял участие член Совета при Президенте, заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.

В завершение президиумом определены кандидатуры на соискание премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации в 2024 году для представления Совету по межнациональным отношениям.

По итогам заседания приняты соответствующие решения.

Справочно.

Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ — совещательный и консультативный орган при главе государства. Образован 5 июня 2012 г. во исполнение указа Владимира Путина от 7 мая 2012 г. «Об обеспечении межнационального согласия».

Совет готовит для Президента предложения по определению и развитию приоритетных направлений государственной национальной политики, обеспечивает взаимодействие различных органов государственной власти и общественных объединений в сфере ее реализации; проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики.

Заседания Совета по межнациональным отношениям проходят раз в полгода. Решением текущих вопросов занимается его Президиум, который возглавляет ответственный секретарь Совета. Президиум состоит из председателей постоянных комиссий и их заместителей. Три сопредседателя президиума, один из которых подлежит ротации через каждые шесть месяцев, утверждаются решением председателя Совета.

Президиум Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ занимается решением текущих вопросов. Его возглавляет ответственный секретарь Совета.

В состав Совета входят 48 человек, в том числе 24 представителя национально-культурных автономий и других организаций народов РФ, деятели научного и экспертного сообщества, министры российского правительства, депутаты Государственной думы, члены Общественной палаты РФ и др.