Сейчас в Венеции проходит 13-е первенство мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодёжи.

В первенстве мира по каратэ в Италии участвуют наши спортсменки, чемпионка Европы, мастер спорта России, победитель Кубка России 2024 года Алтана Басангова и Саглара Очирова –победитель первенств России по каратэ 2023 года.

Почти 2000 спортсменов из 113 стран мира принимают участие в чемпионате. От каждой страны в категории может участвовать только 1 спортсмен, поединки проходят на 8 площадках до 13 октября. Первый день ознаменовался жесткой конкуренцией в отборочных раундах в нескольких ключевых категориях.

Чемпионат по каратэ дает молодым спортсменам уникальную возможность соревноваться на самом высоком уровне, представляя свои страны.