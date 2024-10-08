10 октября, 15:37
 19 °C
106,42
96,95
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 11:16
НовостиСобытиеСпорт

Сейчас в Венеции проходит 13-е первенство мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодёжи.

Сейчас в Венеции проходит 13-е первенство мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодёжи.

В первенстве мира по каратэ в Италии участвуют наши спортсменки, чемпионка Европы, мастер спорта России, победитель Кубка России 2024 года Алтана Басангова и Саглара Очирова –победитель первенств России по каратэ 2023 года.

Почти 2000 спортсменов из 113 стран мира принимают участие в чемпионате. От каждой страны в категории может участвовать только 1 спортсмен, поединки проходят на 8 площадках до 13 октября. Первый день ознаменовался жесткой конкуренцией в отборочных раундах в нескольких ключевых категориях.

Чемпионат по каратэ дает молодым спортсменам уникальную возможность соревноваться на самом высоком уровне, представляя свои страны.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия