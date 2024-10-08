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10 октября, 12:34
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Делегация Калмыкии сегодня в числе участников пленарной сессии, которая проходит в рамках 26-й агропромышленной выставки «Золотая осень».

Делегация Калмыкии сегодня в числе участников пленарной сессии, которая проходит в рамках 26-й агропромышленной выставки «Золотая осень».

Накануне и.о. министра сельского хозяйства Тимур Гаваев выступил на заседании Межрегионального координационного штаба по вопросам развития рынка шерсти на территории России. Он рассказал о достижениях агрокомплекса республики.

Главное отраслевое мероприятие года по традиции стало площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов. «Опыт Калмыкии включен в Методические рекомендации для других регионов по закреплению дифференцированного подхода к определению ставок на 1 тонну шерсти», - сообщил Гаваев. В республике осуществляют деятельность 15 племенных хозяйств по разведению племенных овец, в том числе 5 племенных заводов и 10 племенных репродукторов. Напомним, выставка в Москве завершится 12 октября.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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