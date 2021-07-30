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30 августа, 18:08
НовостиОбразование

Состоялось Всероссийское родительское собрание

Состоялось Всероссийское родительское собрание

Развитие российской системы школьного образования, новые возможности, открывающиеся перед учениками и родителями - об этом и не только говорили на Всероссийском родительском собрании. Встреча прошла в онлайн в формате. Её провел министр Просвещения страны Сергей Кравцов. Он сообщил, что все школы готовы к приёму 17 миллионов школьников 1 сентября и учебный год начнётся в очном режиме. Свои вопросы могли задать родители всей страны, их они присылали на горячую линию Минпросвещения в течение месяца. Всего поступило более 6 тысяч обращений. От нашего региона вопрос напрямую Сергею Кравцову задала председатель регионального отделения «Национальной родительской ассоциации» Елена Арманова, она выступила с инициативой перевода учащихся республики на 5-дневную систему обучения.

Взаимодействие с региональным отделением «национальной родительской ассоциацией» одна из первоочередных задач, стоящих сегодня перед министерством образования Калмыкии. Совместные республиканские родительские собрания должны стать актуальными и интересными. Повестку таких встреч должны в первую очередь формировать мамы и папы школьников.

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