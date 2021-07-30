Сельхозкооператив Буругшун Яшалтинского района отметил полувековой юбилей

СПК является селообразующим для населенного пункта Веселое, на территории которого он находится. Тожество состоялось в местном парке, также мероприятия в этот день прошли в церкви Успения Пресвятой Богородицы и у Ступы Просветления. А среди почетных гостей – руководитель администрации главы Чингис Бериков, председатель народного хурала Анатолий Козачко. Подробнее Елена Алексенко.

Веселое – это не только название села, но и определение того, как в нем живут люди. Другие эпитеты, применимые к ним, – дружные и, конечно, работящие. Ведь основу его составляет сельскохозяйственный производственный кооператив, который является передовым в регионе. Ежегодно он входит в число лидеров по полученному урожаю. Так в этом году труженикам поля удалось собрать около десяти тысяч тонн зерновых при средней урожайности свыше тридцати восьми центнеров с гектара. Что является четвертым результатом в регионе.

Александр Кушнарев проработал в СПК почти сорок лет. Он рассказывает, что времена были разные, но совместными усилиями труженикам удалось поднять хозяйство и вывести во флагманы производства. Есть среди работников и молодежь. Она отсюда как правило не уезжает. Причина в стабильном хорошем заработке, благоустроенном селе – рассказывают супруги Наталья и Степан Ганошенко.

Ни один день рождения, а тем более юбилей не бывает без подарков. Для сельчан таковыми стали награды из рук руководителя администрации главы республики Чингиса Берикова, председателя народного хурала Анатолия Козачко, заместителя министра сельского хозяйства Михаила Караваева и руководителя района Улюмджи Чиджиева.

Помимо высоких результатов в аграрном секторе, СПК является племрепродуктором по мясному скоту калмыцкой породы. Патриарх калмыцкого земледелия Борис Гольдварг отметил, что буругшунские сельхозпроизводители смогли сохранить ценные знания предыдущих лет и при грамотном руководстве и бережном отношении к своей земле уже наработали свой бесценный опыт в развитии сельского хозяйства.

«Достойны большего» - так отзывается о своих подчиненных и о всех жителях села руководитель СПК "Буругшун" Иосиф Зосимов. У руля предприятия он около тридцати лет. Это время становления хозяйства и преобразования, обустройства села.

«Делу время, потехе час», - говорят труженики села. Сразу после праздника они приступили к подготовке осенней посевной компании.