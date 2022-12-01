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13 февраля, 07:47
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По представлению прокурора г.Элисты ресурсоснабжающая организация вернула пенсионеру денежные средства, удержанные в отсутствие законных оснований

По представлению прокурора г.Элисты ресурсоснабжающая организация вернула пенсионеру денежные средства, удержанные в отсутствие законных оснований

Прокуратурой города Элисты провела проверку по обращению местного жителя на действия МУП "Элиставодоканал" об отказе в возврате денежных средств, полученных в рамках исполнения судебного акта.

Установлено, что судебным приставом-исполнителем во исполнение судебного приказа мирового судьи с заявителя взысканы денежные средства на сумму более 36 тыс. рублей в пользу МУП за услуги по водоснабжению и расходы по уплате государственной пошлины.
Однако в последующем мировым судом вынесено определение, которым ранее изданный судебный приказ отменен и произведен поворот исполнения судебного акта.

Поскольку МУП "Элиставодоканал" денежные средства мужчине своевременно возвращены не были, прокурором города в ресурсоснабжающую организацию внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к возвращению заявителю денежных средств.

Сообщает старший помощник прокурора республики по
взаимодействию со СМИ и общественностью Кубанова Э.И.

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