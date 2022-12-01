Сегодня в Калмыкии ожидается ухудшение погодных условий

По данным Калмыцкого гидрометцентра, на территории региона прогнозируется усиление восточного ветра с порывами до 15-20 м/с и пыльная буря в отдельных районах.



Главное управление МЧС России по республике рекомендует соблюдать меры личной безопасности. В случае возникновения внештатных ситуаций, обращаться по телефонам 101 и 112. Сообщает пресс–служба регионального МЧС.