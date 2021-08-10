Лучший эковолонтерский отряд. Стартует всероссийский конкурс

Неправительственный экологический фонд имени академика Владимира Вернадского объявил IV Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». Как сообщают в комитете по делам молодёжи и спорта Администрации Элисты, предлагаются такие номинации, как:

«Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры – рекам, озерам и морям», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору – нет!», «Эковзгляд», «Эко-молодость», «Эко-Junior».

Для участия необходимо до 31 октября заполнить заявление-анкету и представить портфолио, отражающее основные достижения отряда в этой сфере на сайте www.vernadsky.ru.