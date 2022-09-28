"Сообщи, где торгуют смертью"

Сегодня в Калмыкии завершается второй этап Всероссийской антинаркотической акции. Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков с последующим оперативным реагированием на заявления и обращения граждан.



Её главная составляющая - гарантированная возможность жителям республики, позвонив по телефонам "горячих линий", получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов.