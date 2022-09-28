28 октября, 11:39
 9 °C
61,57
61,36
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 октября, 07:36
Новости

"Сообщи, где торгуют смертью"

"Сообщи, где торгуют смертью"

Сегодня в Калмыкии завершается второй этап Всероссийской антинаркотической акции. Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков с последующим оперативным реагированием на заявления и обращения граждан.

Её главная составляющая - гарантированная возможность жителям республики, позвонив по телефонам "горячих линий", получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия