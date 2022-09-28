"Пощечина"



Сегодня на сцене Русского театра драмы и комедии представят экспериментальный спектакль по пьесе Эжена ЛабИша. Режиссёр- постановщик - народная артистка Калмыкии Елена Хаптаханова.



Шутка в одном действии рассказывает о том, как молодой художник смог найти выход из щекотливой ситуации. Получив незаслуженную пощечину, он является к своей обидчице за возмещением морального ущерба. Но все изменила встреча с ее красавицей-дочкой.



Веселая и поучительная история о том, как здравый смысл может усмирить взбалмошность и капризы. Атмосфера праздника - подарок зрителю. А как результат - хорошее настроение.