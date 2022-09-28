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28 октября, 07:17
Новости

"Дружба без границ"

"Дружба без границ"

Сегодня в Калмыкии продолжится прием заявок на участие в республиканском конкурсе рисунков, посвященном Дню народного единства. Творческое состязание проведут в заочном формате среди школьников от 10 до 18 лет.

Жюри оценит работы в двух возрастных категориях. Рисунки можно выполнить в любой технике на ватмане, картоне или холсте. Регистрацию участников проводят на платформе "Навигатор дополнительного образования республики" Заявки принимают до 10 ноября включительно, а 15 числа будут подведены итоги.

Фото взято в свободном доступе.

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