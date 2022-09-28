"Дружба без границ"

Сегодня в Калмыкии продолжится прием заявок на участие в республиканском конкурсе рисунков, посвященном Дню народного единства. Творческое состязание проведут в заочном формате среди школьников от 10 до 18 лет.



Жюри оценит работы в двух возрастных категориях. Рисунки можно выполнить в любой технике на ватмане, картоне или холсте. Регистрацию участников проводят на платформе "Навигатор дополнительного образования республики" Заявки принимают до 10 ноября включительно, а 15 числа будут подведены итоги.



Фото взято в свободном доступе.