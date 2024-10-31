2 ноября, 13:08
Сообщение о возгорании на животноводческой стоянке в 7-8 километрах от села Садовое в Сарпинском районе поступило сегодня, в 14:02
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На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии установлено, что на территории животноводческой стоянки горит мусор на площади 50 квадратных метров. Пожарные незамедлительно приступили к тушению совместно с добровольной пожарной дружиной Садовского СМО. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Причины пожара , материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.
Фото: МЧС Республики Калмыкия