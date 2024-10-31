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2 ноября, 12:59
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Итоги шахматного турнира "Элистинская осень - 2024"

Итоги шахматного турнира "Элистинская осень - 2024"

В республиканской школе шахмат юные спортсмены на протяжении двух дней выявляли сильнейших.

Участники представляли Элисту, Москву, Астраханскую и Ростовскую области, город Лагань, Целинный, Малодербетовский и Черноземельский районы Калмыкии.

Первое место - Алдар Аджиев и Евгения Питинова, Давид Ванькаев и Цагана Тюрбеева.

Второе место - Иван Абушаев и София Питинова, Анир Шурганов и Эльзята Левгеева.

Третье место – Савр Табунов и Дарья Воргулева, Эрдни Сангаджигоряев и Виктория.Бадаева.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

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