Итоги шахматного турнира "Элистинская осень - 2024"
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В республиканской школе шахмат юные спортсмены на протяжении двух дней выявляли сильнейших.
Участники представляли Элисту, Москву, Астраханскую и Ростовскую области, город Лагань, Целинный, Малодербетовский и Черноземельский районы Калмыкии.
Первое место - Алдар Аджиев и Евгения Питинова, Давид Ванькаев и Цагана Тюрбеева.
Второе место - Иван Абушаев и София Питинова, Анир Шурганов и Эльзята Левгеева.
Третье место – Савр Табунов и Дарья Воргулева, Эрдни Сангаджигоряев и Виктория.Бадаева.
Фото: Школа шахмат Калмыкии