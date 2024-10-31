Полицейские высадили 15 саженцев фруктовых деревьев на территории Хурульного комплекса «Лагань Даргьелинг Хурул»

Таким образом присоединившись к Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Цель которой – посадить как можно больше деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Данная акция проходит по всей России и помогает озеленить города, и восстановить лесные насаждения.

В подобных мероприятиях сотрудники полиции участвуют не первый год, стражи порядка знают – наш долг перед ветеранами и героями нынешних событий хранить и передавать через поколения память о подвигах!

Видео и фото: Лаганский район