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6 сентября, 12:22
НовостиТуризм

Новые возможности для развития туризма в Калмыкии

Новые возможности для развития туризма в Калмыкии

Этим летом российские туроператоры впервые отправили внутри страны туристов больше, чем в Турцию. Россияне с удовольствием окунулись в автомобильный туризм в пределах родины.

К сожалению, инфраструктура и сервис не везде успевают за популярностью новых автомобильных направлений. Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев обратился к федеральным властям с призывом активнее создавать условия для автомототуристов и помогать в этом регионам:

"Сейчас всего в стране более 250 оборудованных кемпстоянок, кемпингов. В Москве — один автокемпинг, в Московской области — три, в Сочи их нет вообще. Предложение не успевает за спросом, и с этим нужно срочно что-то делать".

Калмыкия, будучи колоритной республикой, всегда имела потенциал в развитии туристической отрасли. Сейчас правительство все больше внимания уделяет продвижению этой сферы - как мы сообщали ранее, появляются новые туристические маршруты, а уже в этом году республику украсят тематические модульные гостиницы.

Фото предоставлено пресс-службой Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.

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