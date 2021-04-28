«Сохраним сайгака вместе 2021». Сегодня состоится награждение победителей и призеров ежегодного Республиканского конкурса

Мероприятие проводилось с целью привлечения обучающихся к проблеме сохранения краснокнижных животных через творчество и бережного отношения к природе родного края.

Лучшие работы определись по следующим номинациям: «Поделка», «Лучшая листовка», «Подарочный сувенир», «Рисунок». Также победители определятся и в электронной версии: «Авторское стихотворение», «Сочинение», «Песня», «Мультфильм».