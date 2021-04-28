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28 мая, 12:40
НовостиКультура

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация очередного сборника «Путь к мечте» Игоря Ремишевского

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация очередного сборника «Путь к мечте» Игоря Ремишевского

Размышления о смысле жизни, взгляд на человеческие ценности, высмеивание людских пороков, житейские советы и наставления молодому поколению.  Сегодня в национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация очередного сборника «Путь к мечте» Игоря Ремишевского. Автор включил в сборник стихи, написанные в прошлом году.

Первый поэтический сборник «Пятью восемь - сорок» вышел два года назад. Публиковался в журнале «Теегин Герл», «Воин России», «Приокские зори». В 2021 году Игорь Ремишевский был принят в Союз писателей России. Ему удается совмещать хобби с любимой работой. Он занимает должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

 

 

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