Размышления о смысле жизни, взгляд на человеческие ценности, высмеивание людских пороков, житейские советы и наставления молодому поколению. Сегодня в национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация очередного сборника «Путь к мечте» Игоря Ремишевского. Автор включил в сборник стихи, написанные в прошлом году.

Первый поэтический сборник «Пятью восемь - сорок» вышел два года назад. Публиковался в журнале «Теегин Герл», «Воин России», «Приокские зори». В 2021 году Игорь Ремишевский был принят в Союз писателей России. Ему удается совмещать хобби с любимой работой. Он занимает должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.