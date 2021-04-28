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28 мая, 10:01
НовостиСобытие

Свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники

Свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники

 К этому дню приурочено множество торжественных мероприятий в российских городах и частях, возложение цветов и венков на могилах Неизвестному солдату и к другим памятным местам, как дань уважения тем, кто первыми, не жалея своей жизни и крови, отражали атаки противника на всех рубежах необъятной Родины.

 Подробнее о тех, кто посвятил свою жизнь этой профессии расскажем сегодня в выпусках «Вести Калмыкия»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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